06:06, 21 апреля 2026

Названы неудобные особенности седана Chery

Владельцы Chery Arrizo 8 признались, с какими нюансами модели пришлось смириться
Марина Аверкина

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Седан Chery Arrizo 8 в большинстве случаев оправдывает ожидания своих владельцев, хотя и не лишен особенностей, которые вызывают недовольства при ежедневной эксплуатации. Об этом собственники рассказали в своих отзывах на портале Auto.ru. «Лента.ру» изучила комментарии и выяснила, с какими нюансами автомобилистам пришлось смириться или устранять их за свой счет.

«Звук поворотников в колонках подбешивает. Интервальный режим дворников в автоматическом режиме работает плохо. Невозможность отключения режима старт-стоп», — пишет Михаил.

«Один из жирных минусов — шумоизоляция. Если кого-то напрягает, то готовьтесь раскошелиться. Да, акустика тоже ерунда», — делится Валерий, указавший, что пробег его Chery Arrizo 8 — 30 тысяч километров. Он поделился, что в самом начале эксплуатации бортовой компьютер выдал ошибку по электронике, однако дилерский центр оперативно устранил этот сбой при обращении.

Другой автомобилист по имени Валерий пожаловался на короткие «сидушки»: «Можно было бы и подлиннее сделать нижнюю подушку, но так у всех "китайцев"». Также он отметил жесткий пластик в салоне, но владелец осознает, что это бюджетная модель, от которой не стоит ждать чего-то особенного.

Николай С. привел более развернутый список замечаний. Его также не устроило водительское сиденье: укороченная подушка и ограниченный диапазон настроек не позволяют найти идеальное положение за рулем, причем даже изменение позиции рулевой колонки ситуации не исправляет. Также он зафиксировал периодические зависания мультимедийного дисплея и самопроизвольное изменение параметров климат-контроля («временами начинает жить своей жизнью»). Отдельно он отметил поведение автомобиля на дороге — из-за установленных покрышек марки Viatti седан ощутимо реагирует на колейность и проявляет нестабильность при смене полосы движения.

В числе непонятных ему конструктивных решений Николай упомянул отсутствие бесключевого доступа к задним дверям и наличие архаичного подпорного прута для фиксации капота вместо газовых упоров. Но при этом он отметил, что Arrizo 8 — «хороший среднеразмерный седан, предоставляющий неплохой уровень комфорта». «Без имиджевых претензий. Подходит для ежедневного использования как в городе, так и на трассе», — подытожил автовладелец.

Ранее владельцы Exeed TXL рассказали, что их разочаровало в модели.

