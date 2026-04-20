05:31, 20 апреля 2026АвтоЭксклюзив

Названы проблемы кроссовера Exeed

Владельцы Exeed TXL рассказали, что их разочаровало в модели
Марина Аверкина

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Exeed TXL доступен и у официальных дилеров, и на вторичном рынке. Для тех автомобилистов, кто думает приобрести кроссовер, будут полезными комментарии реальных владельцев. «Лента.ру» изучила отзывы на портале Auto.ru и выяснила, с какими проблемами могут столкнуться потенциальные покупатели.

«Сиденья жутко неудобные, упоры не под правильные точки опоры человеческого тела», — пишет Наталья. Кроме того, на скорости более 90 километров в час кроссовер теряет курсовую устойчивость, а прохождение поворотов требует заметных усилий на руле, отметила водитель. «Пороги облезли через три месяца. Блестящая внешняя отделка в некоторых местах вспучилась. Мотор очень шумный (или звукоизоляция плохая)», — жалуется она.

«За год использования ничего не разболталось. При скорости до 120 километров в час в салоне без посторонних шумов. После появляются посторонние звуки, но они слышны только, если не играет музыка», — указал пользователь с ником Оранжевый пикап.

Автомобилист, представившийся как manager12, посчитал двухлитровый двигатель недостаточно производительным для активного вождения. «Расход топлива 10,5 при смешанном цикле, а именно пробки и загородная езда на скорости до 130 километров в час. Отдельно надо отметить систему полного привода. При ускорении на снегу и льду мощность передается на заднюю ось, что приводит к сносу вправо и влево. При движении на скорости 100-130 это так же ощущается, приходится постоянно подруливать», — объяснил водитель.

Материалы по теме:
Шхуна на колесах. «Лента.ру» выяснила, к чему можно придраться в кроссовере Soueast S07, кроме сложного названия
Шхуна на колесах.«Лента.ру» выяснила, к чему можно придраться в кроссовере Soueast S07, кроме сложного названия
13 апреля 2026
Без чемодана. В России начались продажи обновленного Haval H3. Все его плюсы и минусы: тест-драйв «Ленты.ру»
Без чемодана.В России начались продажи обновленного Haval H3. Все его плюсы и минусы: тест-драйв «Ленты.ру»
18 апреля 2026

Aleksandr_malov начал с хорошего: «Порадовал салон. В нем почти нет «китайщины», все сделано аккуратно. Ни одного сверчка! Шумоизоляция на уровне. Но машина не едет». По его словам, мотор объемом 1,6 литра в паре с роботизированной коробкой передач с трудом справляется с разгоном тяжелой машины, а «робот» в городских пробках ведет себя «дергано». Для достижения хотя бы минимальной плавности движения мужчине пришлось деактивировать функцию автоматического удержания. Быстрый старт с места невозможен, а при каждом переключении передачи возникает провал тяги. «Если ехать по двухполосной трассе за городом, то нужно крайне осторожно подходить к обгонам и предварительно отключать кондиционер перед рывком», — советует он.

Пользователь Жень поддержал мнение о «несогласованности» двигателя и роботизированной трансмиссии. Он отметил, что агрегаты работают будто по отдельной программе. На непрогретом автомобиле сцепления смыкаются либо со стуком, либо с задержкой. Разгонная динамика остается непредсказуемой: машина то ускоряется мягко, то реагирует громким ревом и толчком. Зимой уже при минус семи градусах жесткий пластик отделки заметно дубеет и начинает поскрипывать на неровностях дороги. «Даже без всяких зим на наших дорогах машина скрипит и хрустит на ямах, не очень сильно, но немного стало раздражать», — указал владелец Exeed TXL.

Ранее обладатели семиместного Geely Okavango раскрыли, что их не устроило в кроссовере.

    Последние новости

    В российском городе горит морской порт. Что известно о массированной атаке дронов ВСУ?

    Россиянам пригрозили тюрьмой за сжигание травы

    В России отреагировали на отказ европейской страны содержать украинских беженцев

    Командование ВСУ экстренно отправило в пехоту солдат близ Волчанска

    В Госдуме раскрыли способ получить две выплаты по больничному

    На Украине перевели в штурмовики отказавшихся задерживать дезертиров

    Иностранец тайно сбежал из своей страны и со словами «мы дома» оказался в России

    Дуров высказался о перспективе посадить его на десятилетия

    Снег выпал под Москвой

    Операторы российских БПЛА сорвали восстановления укреплений ВСУ в Харьковской области

    Все новости
