Названы проблемы семейного кроссовера Geely

Владельцы семиместного Geely Okavango рассказали, что не устроило в кроссовере

Кроссовер Geely Okavango позиционируется как семейный автомобиль. Модель, судя по комментариям, привлекает многих просторным салоном и возможностью перевозить значительные объемы багажа. Но реальный опыт эксплуатации, описанный некоторыми автомобилистами, показывает, что семиместная машина имеет ряд проблем, к которым потенциальному покупателю стоит быть готовым заранее. «Лента.ру» изучила отзывы владельцев на портале Auto.ru.

Один из них, Дмитрий, высказал мнение, что популярность модели могла бы быть значительно выше, будь в списке опций полный привод. Он обратил внимание на излишне резкое поведение машины при старте — приходится тщательно дозировать усилие на педали газа, чтобы избежать срыва колес в пробуксовку. Вопросы у водителя возникли и к качеству звучания штатной аудиосистемы, особенно в режиме радио. Головное устройство не способно запомнить позицию последнего воспроизведенного файла с внешнего накопителя, что вынуждает каждый раз искать нужный трек заново.

Владельца также не устроила работа предустановленного навигационного приложения, а использование смартфона для этой задачи приводило к быстрой разрядке его аккумулятора. «Сиденья второго ряда имеют минимальную регулировку наклона назад, кому-то они могут показаться недостаточно мягкими, к тому же они уже, чем сиденья первого ряда. На втором ряду нет подлокотника», — указал автомобилист. Отдельную сложность для Дмитрия составила система бесключевого доступа — элементы питания в метке сигнализации разряжаются очень быстро.

«В целом, материалы качественные. Напрягает экокожа, но это китайский автомобиль за небольшие деньги. К минусам отнесу отсутствие шумоизоляции по днищу и аркам. Если она и есть, то недостаточная», — пишет Александр Санин.

Владелец по имени Константин столкнулся с некорректной работой навигации: «Как оказалось, штатная навигация немного странная. Иногда ведет не туда, где ты ожидаешь поворот. Хорошо, что я всегда с телефоном — тут и CarPlay в помощь, хоть он не был предусмотрен в базе. Так что добавлял сам». Критике автовладельца подверглась передняя подвеска, и не только она: «После больших "лежачих полицейских" машина иногда слегка покачивается, создавая неприятные колебания. Никаких критичных проблем это не вызывает, но хотелось бы, чтобы подвеска справлялась чуть лучше. Кроме того, однажды заметил, что пластиковые накладки на кузове, оказывается, слишком легко повреждаются. Слегка притерся на парковке — остался видимый след. И еще один момент: арки задних дверей начали скрипеть на плохих дорогах, что, мягко говоря, раздражает».

Пользователь Даниил поделился субъективным впечатлением, которое отличается от предыдущих некоторым противоречием:«Для меня единственный минус — габариты автомобиля. Все никак не могу привыкнуть к его размеру. Зато без проблем влезает абсолютно все, начиная от детской коляски и до нескольких чемоданов и сумок для путешествий на юга».

