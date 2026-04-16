Названы неожиданные нюансы кроссовера Geely

Владельцы Geely Atlas рассказали, что их разочаровало в китайском кроссовере

На вторичном рынке немело предложений по продаже Geely Atlas. С какими нюансами могут столкнуться новые владельцы этих кроссоверов, «Лента.ру» изучила по отзывам на портале Auto.ru.

«Маленький бак (прямо бесит), работу климата в межсезонье приходится вечно корректировать. За 40 тысяч по гарантии поменяли лобовое стекло (не работало две нитки подогрева) и переднюю камеру (попадала влага, вышла из строя). Первое время смущало отсутствие кнопок и управление всем с планшета, но привык быстро, не страдаю», — написал Александр Коваленко.

Автомобилист по имени Сергей посетовал на отсутствие многих привычных и нужных опций, включая систему контроля слепых зон. Расход топлива, по его наблюдениям, оказался выше, чем у его прошлого японского автомобиля с двигателем объемом 2,5 литра при схожей динамике. «Напугали пару раз черные экраны и планшета, и приборки», — указал владелец. Качество звука и возможности аудионастроек он также оценил ниже, чем у предыдущей машины.

Пользователь с ником Фиолетовый универсал выделил плохую работу головного света, неуверенное поведение автомобиля в поворотах на высокой скорости и низкое качество лакокрасочного покрытия, на котором быстро появились царапины даже «от контакта с травой». Отдельное недовольство вызвала обивка сидений с образовавшимися заломами уже после двух тысяч километров пробега. Он также подтвердил нестабильную работу мультимедийной системы, которая регулярно зависала, и климат-контроля.

«Ох, уж эти сиденья! Видимо, их проектировали для людей с телосложением шкафа. Я болтаюсь в них. Боковой поддержки нет, поясничный подпор — загадка, а наклон сиденья не регулируется. Поставил проставки, стало чуть лучше, но все равно чувствую себя как на табуретке из IKEA», — пишет Денис. Уровень шумоизоляции в салоне он охарактеризовал как отсутствующий. «Головное устройство — отдельная история. Оно глючит, как ранний Android, и работает так, будто внутри процессор от калькулятора. Любой телефон за 30 тысяч работает быстрее», — указал он.

Также мужчина пожаловался на дешевые материалы отделки («как клеенка от бабушкина стола на ощупь»), а климат-контроль «работает как капризный повар: то жарит, как в сауне, то охлаждает, будто в холодильнике». «Расход: город — 15 литров, трасса — 10. Для меня это многовато, но, возможно, я просто избалован предыдущими машинами. Бак — маленький. Видимо, инженеры решили, что я буду заправляться каждые 100 километров, чтобы размять ноги», — подытожил владелец кроссовера.

Ранее владельцы рамного внедорожника Haval H5 раскрыли, что их не устроило в самом вместительном «китайце».