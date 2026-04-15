Названы недостатки рамного внедорожника Haval

Владельцы Haval H5 раскрыли, что их не устроило в самом вместительном «китайце»

Китайский рамный внедорожник Haval H5, по признанию его владельцев, отличается от всех машин из КНР по-настоящему вместительным багажником. «Лента.ру» обратилась к отзывам на портале Auto.ru и выяснила, что именно у этой модели их не так много. И в них не обошлось без упоминаний недостатков.

Автомобилист под ником barrankin подробно остановился на мультимедийной системе. Он указал, что подключить Android Auto удалось лишь с восьмой попытки. Выяснилось, что после активации карт на дисплее пропадает возможность соединения со вторым мобильным телефоном по Bluetooth для голосовых вызовов. Также возникли сложности с управлением встроенным аудиоплеером. «Штатный микрофон для громкой связи ужасен. Собеседники меня не слышат, приходится сильно повышать голос. Есть пара претензий к музыке: громкость регулируется только кнопками на руле, не хватает крутилки. Не получается листать сохраненные радиостанции», — пожаловался он.

Пользователь Аллегатро обратил внимание на отсутствие датчика температуры за бортом и подлокотника для пассажиров сзади. «Багажник настолько огромен, что, если не закрепить пакет, при торможении он уедет внутрь. Все, достать его оттуда никак. Догадался откинуть спинку заднего дивана», — написал он.

AlexX321 назвал именно вместительность грузового отсека решающим фактором при покупке. По его мнению, ради этого параметра можно закрыть глаза на мелкие недоработки. «Багажник — то, ради чего стоит брать эту машину. Лучший на сегодняшний день из "китайцев". Мечта туриста, дачника и всех, кто недоволен последними веяниями в автомобилях, где багажники на пару пакетов и барсетку», — считает владелеец Haval H5.

