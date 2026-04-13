05:31, 13 апреля 2026

Названы проблемы китайского седана Omoda

Владельцы седана Omoda S5 раскрыли нюансы модели
Марина Аверкина

В конце 2025 года стало известно, что бренд Omoda прекратил продажи седана S5 в России. Если обновленных версий модели можно не ждать, то на вторичном рынке предложений достаточно. Чтобы понять, с какими особенностями автомобиля столкнутся те, кто присматривается к подержанным машинам, «Лента.ру» изучила комментарии реальных собственников, опубликованные на портале Auto.ru.

Пользователь, представившийся как AleshaPops, отметил: «Действительно красивая машина, что внешний дизайн, что салон. Все очень симпатично выглядит. Салон выполнен из неплохих материалов, как мне показалось. Качество той же кожи лучше, чем у других китайцев за эту сумму». Но он назвал «перербором» средний расход топлива почти в десять литров на сто километров пути для полуторалитрового мотора с турбонаддувом мощностью 147 лошадиных сил. Мужчина указал на «задумчивость» мультимедийной системы, хотя в целом признал интерфейс логичным и понятным.

«Немного раздражает шум от дороги, если подразогнаться немного», — пишет Михаил. Впрочем, он отнес этот недостаток к особенностям бюджетной модели и счел его простительным за ту стоимость, которую он заплатил за машину.

Виталий Телегин обратил внимание на высокую стоимость планового ТО. «Не покупайте лайф-комплектацию, она не едет вообще. Хотя для кого-то может хватить такого медленного и плавного разгона», — пишет он. Водитель заметил паузу при нажатии на педаль акселератора, которая длится около двух секунд. Связывает он эту особенность или с настройками турбомотора, или с работой бесступенчатой трансмиссии. Виталий настоятельно рекомендовал обработать кузов дополнительным антикоррозийным составом сразу после покупки.

Романов Илья оказался более критичен. Проведя некоторое время за рулем S5, он сделал вывод, что машина проигрывает версии S5 GT. «Едет довольно жестко, даже очень жестко, не совсем понял сути этой жесткости, так как в руле никакой точности не ощущается. Мультимедиа… Вроде ради этого и берут "китайцев", но тут это ужас — просто сенсорный мафон с радио», — указал автомобилист. Работу камер кругового обзора он назвал совершенно бесполезной формальностью. Самые большие нарекания вызвал вариатор, который он назвал «максимально неприятным». «Машина по несколько секунд думает после нажатия на газ и еще несколько секунд едет после его отпускания», — пишет владелец. Из достоинств он выделил лишь удобные передние кресла с хорошей боковой поддержкой.

Несмотря на перечисленные нюансы, стоит признать, что большинство отзывов об Omoda S5 все-таки положительные.

Ранее российские владельцы китайского гибрида Li L7 перечислили претензии к кроссоверу.

