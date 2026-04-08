05:31, 8 апреля 2026АвтоЭксклюзив

Названы проблемы популярного в России кроссовера Li Auto

Российские владельцы китайского гибрида Li L7 перечислили претензии к кроссоверу
Марина Аверкина

Китайский гибридный кроссовер Li L7 от Li Auto позиционируется как более доступная версия огромного Li L9. Российские владельцы высоко оценивают уровень комфорта машины, но к ходовым качествам и некоторым техническим решениям возникли претензии. «Лента.ру» изучила отзывы на портале Auto.ru.

Вячеслав Титов сразу отметил, что 95 процентов его поездок происходят в городе. «Машина должна удовлетворять всем требованиям для перемещения в городских условиях, и хорошая ходовая с приятной управляемостью были не на последнем месте. Как раз по этим показателям у меня претензия к автомобилю. Очень сильно передаются вибрации от больших колес при проезде стыков и коротких неровностей», — делится он. Мужчина перепробовал девять режимов подвески, менял зимнюю резину и диски. Он предположил, что причина — в тяжелых колесах.

«По ровной дороге идет очень хорошо. Средние, волнообразные участки машина проходит с большой амплитудой, как будто корабль преодолевает волну. Можно испытать невесомость. При резких режимах руления автомобиль серьезно кренится. Ожидал более плотной работы подвески. Машина для комфортного перемещения и не замена «немцу», но цена решает», — подытожил Вячеслав.

Материалы по теме:
Эмоции от грузовика. Тест-драйв JAC T9: дизель, полный привод и харизма
Эмоции от грузовика.Тест-драйв JAC T9: дизель, полный привод и харизма
31 января 2026
Автомобиль от Батьки. Чем удивил и разочаровал белорусский кроссовер: тест-драйв Belgee X50
Автомобиль от Батьки.Чем удивил и разочаровал белорусский кроссовер: тест-драйв Belgee X50
16 января 2026

Автомобилист Павел выделил только два серьезных минуса. Во-первых, он отметил, что заряда батареи хватает ненадолго, хотя машина и гибридная. Во-вторых, на трассе кроссовер плохо держит высокую скорость. Павел признался, что не может забыть ощущений от прежнего автомобиля немецкого производителя, на котором он спокойно ехал 200 километров в час. «Здесь такого и близко нет. Из серьезных недостатков выделить больше не могу ничего», — указал обладатель кроссовера.

Пользователь, представившийся VH, сразу заявил, что осознает факт, что купил дорогой автомобиль без официального обслуживания в России. Из этого следует, что любая проблема становится исключительно личной ответственностью. «Подвеска по совсем разбитой дороге типа "деревня в Рязанской области" не очень хорошо работает. Иногда есть постукивание спереди», — указал он. Кроме того, на платной трассе долго ехать на скорости 180 километров в час не получится — заряд батареи расходуется быстро. Максимальная скорость, которую машина уверенно поддерживает, — около 150-160 километров в час, но владелец Li L7 признал, что это «в целом норм».

Ранее владельцы кроссовера Jetour X90 Plus рассказали, что их не устроило в машине. Некоторые из них честно признаются, что разочарованы покупкой.

