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08:42, 15 июня 2026Мир

В США опровергли немедленную разблокировку части иранских средств

Axios: США опровергли немедленную разблокировку $12 млрд замороженных иранских средств
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В США опровергли немедленную разблокировку части замороженных иранских средств в размере 12 миллиардов долларов. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По утверждению иранской стороны, в мирном соглашении значатся 14 пунктов. Среди них, как информирует агентство Mehr — разблокировка 24 миллиардов долларов из заблокированных иранских фондов в течение 60-дневного периода заключительных переговоров. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала переговоров.

По словам Равида, представитель американской администрации заявил, что соглашение основано на принципе «плати за результат». Замороженные средства будут разблокированы только после выполнения Ираном своих обязательств.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении мирного соглашения с Ираном. «Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех! Настоящим я полностью разрешаю открытие Ормузского пролива», — сообщил он.

Заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади подтвердил завершение работы над меморандумом с США. Он уточнил, что подписание состоится в пятницу, 19 июня, в Женеве.

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