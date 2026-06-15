Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:41, 15 июня 2026Бывший СССР

В Молдавии высказались о возможности запрета русского языка

Додон: Власти Молдавии не смогут запретить русский язык в стране
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Власти Молдавии не смогут запретить русский язык, так как им пользуется до четверти населения страны. Такое мнение высказал бывший президент республики, лидер партии социалистов Игорь Додон в интервью ТАСС.

«В Молдове около 25 процентов населения русскоязычные. (...) У нас в Молдове практически каждый человек разговаривает на русском языке. Что сделала нынешняя власть? Они начали еще раньше, когда [президент Молдавии] Майя Санду была министром образования, они исключили русский язык из школьной программы. Но это серьезно не поменяло желание людей разговаривать на русском языке», — подчеркнул он.

Политик отметил, что его партия призывала сделать обязательным обучение русскому, а также английскому или французскому языкам в школах. Он добавил, что знание русского языка дает молдаванам конкурентоспособность, из-за чего действующие власти ведут жесткую антироссийскую линию.

Ранее Додон заявил, что молдаване хотят дружить с Россией. По словам экс-президента, отношение молдаван к России не изменила ни цензура, ни введение жестких санкций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев в огне и дыму. По украинской столице запустили сотни дронов, «баллистику» и «гиперзвук»

    «Лента.ру» запустила спецпроект к годовщине выборов президента России 1996 года

    В Минобороны заявили об ответном массированном ударе по объектам в Киеве

    В Израиле обвинили Нетаньяху в шокирующем провале из-за Ирана

    Поставки одного вида продукции из России в США взлетели

    В России предложили вести учет педофилов

    Стало известно о местах расположения командования ВСУ в Сумах

    Мощный взрыв в столице российского региона попал на видео

    Жители Московской области сообщили о взрывах и пожаре

    Землетрясение произошло в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok