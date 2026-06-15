Додон: Власти Молдавии не смогут запретить русский язык в стране

Власти Молдавии не смогут запретить русский язык, так как им пользуется до четверти населения страны. Такое мнение высказал бывший президент республики, лидер партии социалистов Игорь Додон в интервью ТАСС.

«В Молдове около 25 процентов населения русскоязычные. (...) У нас в Молдове практически каждый человек разговаривает на русском языке. Что сделала нынешняя власть? Они начали еще раньше, когда [президент Молдавии] Майя Санду была министром образования, они исключили русский язык из школьной программы. Но это серьезно не поменяло желание людей разговаривать на русском языке», — подчеркнул он.

Политик отметил, что его партия призывала сделать обязательным обучение русскому, а также английскому или французскому языкам в школах. Он добавил, что знание русского языка дает молдаванам конкурентоспособность, из-за чего действующие власти ведут жесткую антироссийскую линию.

Ранее Додон заявил, что молдаване хотят дружить с Россией. По словам экс-президента, отношение молдаван к России не изменила ни цензура, ни введение жестких санкций.