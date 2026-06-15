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08:42, 15 июня 2026Мир

Мерц отреагировал на мирное соглашение США и Ирана

Канцлер Германии Мерц поприветствовал мирное соглашение между США и Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал мирное соглашение между Соединенными Штатами и Ираном и поздравил стороны с прорывом в переговорах. Заявление политика опубликовано в соцсети X.

«Я приветствую соглашение между США и Ираном и поздравляю президента [США Дональда] Трампа и иранскую сторону с этим дипломатическим прорывом», — написал канцлер.

Мерц подчеркнул, что достигнутые договоренности могут открыть путь к оживлению мировой экономики и укреплению безопасности на Ближнем Востоке, и призвал стороны приступить к их реализации.

Ранее Трамп объявил о достижении мирного соглашения с Ираном. «Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех! Настоящим я полностью разрешаю открытие Ормузского пролива», — сообщил он.

Заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании с США. Он уточнил, что подписание состоится в пятницу, 19 июня, в Женеве.

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