Россиянам назвали отличия аллергии от простуды

Врач Могирева: Затяжная «простуда» у ребенка может оказаться аллергией

Затяжное течение «простуды» у ребенка может оказаться аллергией. Об этом рассказала врач Ксения Могирева в беседе с «Газета.Ru».

По ее словам, характерными симптомами аллергии являются сильный зуд в носу, приступообразное чихание, зуд и покраснения глаз, заложенность носа и слезотечение. Проявление данных симптомов при нормальной температуре тела может указывать на аллергическую реакцию.

«Пациенты часто рассказывают, что у ребенка появились сильный насморк, чихание и зуд глаз “как при простуде”, но температура при этом не повышалась. Именно отсутствие температуры часто становится важным признаком в пользу аллергии», — назвала отличие Могирева.

