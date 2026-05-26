06:04, 26 мая 2026Россия

Неожиданный фактор помог ВС России взять под контроль Добропасово

Штурмовик Парамон: Сильный ливень помог ВС России при освобождении Добропасово
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сильный ливень помог ВС России при освобождении Добропасово в Днепропетровской области. Об этом неожиданном факторе рассказал штурмовик Армии России с позывным Парамон, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Двигались максимально скрытно по лесополосам, вела наша "птичка". Специально выбирали погоду, шли в очень сильный ливень. Я не видел никаких для себя препятствий, шел свободно. Укрывался только в лесополках», — сообщил российский военнослужащий.

По его словам, в лесополосках скрываться помогала густая листва. В итоге Вооруженные силы Уукраины (ВСУ) до последнего не замечали штурмовиков, так что они смогли зайти в деревню.

«Парни шли смело и уверенно. Были и новички, но они не падали духом и четко выполняли команды», — заключил Парамон.

Минобороны 25 мая заявило, что российские военные заняли село Добропасово. Войска продолжили продвижение в глубину обороны противника.

