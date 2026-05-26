Россиянам назвали частые причины хронической усталости

Хирург Багдасарян: Хроническая усталость — самая частая причина походов к врачу

Пациенты все чаще обращаются к врачам не с конкретной болезнью, а с жалобой на хроническую усталость, отметил кандидат медицинских наук, хирург-колопроктолог и основатель «КДС Клиник» Самвел Багдасарян. В беседе с «Лентой.ру» он указал, что за этим состоянием могут скрываться серьезные нарушения здоровья, которые долгое время протекают бессимптомно.

По словам врача, усталость стала одной из самых частых причин обращения к врачу. При этом за ней может скрываться практически что угодно: дефициты витаминов и микроэлементов, анемия, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения работы щитовидной железы, депрессия или аутоиммунные процессы. Многие из этих состояний долгое время протекают почти без симптомов, но организм уже работает на пределе ресурсов.

«Примерно у трети пациентов во время чекапов выявляются метаболические нарушения, которые до этого никак себя не проявляли. Человек считал себя условно здоровым и не подозревал, что организм уже находится в состоянии системного сбоя», — отметил Багдасарян.

Во многом, отметил он, это связано с образом жизни, который стал восприниматься как норма. Хронический недосып, высокий уровень стресса, работа без полноценного восстановления постепенно истощают организм. Сон превратился в опцию, которой жертвуют ради дедлайнов, а регулярный недосып запускает цепочку изменений: замедляется обмен веществ, снижается концентрация внимания, хуже переносится стресс. Чем дольше человек живет в таком ритме, тем выше риск сбоя на уровне конкретной системы организма, предупредил специалист.

Он добавил, что многие заболевания заметно помолодели. Метаболические нарушения, ранее характерные для возраста 40+, сегодня все чаще диагностируются у людей около 30 лет, обратил внимание врач.

«Это уже не исключение, а новая норма. Среди причин — малоподвижный образ жизни, круглосуточный доступ к высококалорийной еде, социальный джетлаг и отсутствие качественного восстановления. На этом фоне медицина смещается в сторону ранней диагностики и превентивного подхода, однако самой сложной задачей для пациентов по-прежнему остается изменение образа жизни», — заключил Багдасарян.

Ранее врач-эндокринолог Екатерина Горюнова рассказала, что питание — это фундамент для репродуктивного здоровья. Врач отметила, что особенно важна для репродуктивного здоровья морская рыба, богатая жирными кислотами омега-3. По ее словам, эти вещества критически важны для регуляции овуляции, улучшения кровотока в органах малого таза и замедления процессов старения яичников.

