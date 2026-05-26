Попытка теракта в порту под Петербургом рассекретила цель НАТО в борьбе с Россией

Попытка теракта в порту Усть-Луги рассекретила цель НАТО в борьбе с Россией — ей являются удары по энергетической инфраструктуре страны. Такое мнение выразил в беседе с «Известиями» первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

«Для этого танкер заминировали, причем пустой. Когда они его хотели взорвать? Когда он будет заправлен прямо там, в Усть-Луге. И если это даже делают украинцы, то наверняка их курируют западные спецслужбы», — отметил депутат.

Завальный пологает, что в настоящее время у Москвы нет возможности договориться с западными странами о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру страны.

Ранее сообщалось, что в порт под Санкт-Петербургом зашел для дозаправки заминированный газовоз «Аррхениус», следовавший в Турцию. По данным СК, на корпусе танкера водолазы нашли морские магнитные мины, сделанные в одной из стран НАТО. Их обезвредили.