08:41, 26 мая 2026Наука и техника

Раскрыта неочевидная для Киева способность «Орешника»

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов в беседе с ТАСС раскрыл неочевидную и неутешительную для Киева способность российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Степанов заявил, что «Орешник» способен уничтожать подземную промышленную инфраструктуру противника. И после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельску, Армия России приступает к системным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

«Нужно отметить роль "Орешника" с учетом реальных возможностей его кинетического потенциала уничтожения подземной промышленной инфраструктуры. Это действительно то, что способно вскрывать эти многочисленные объекты наследия советской инженерной мысли, где сейчас размещены основные площадки, сборочные цеха, помещения для хранения комплектующих к ударным и разведывательным дронам ВСУ, а также ракетному вооружению типа "Фламинго"», — пояснил Степанов.

Эксперт также подчеркнул, что небо над Украиной защищают западные системы противовоздушной обороны (ПВО), которые не реагируют на российское гиперзвуковое оружие.

Соответственно, применение «Орешника» не только показывает его реальную эффективность в боевых действиях, но и проецирует аналогичное воздействие на страны НАТО, которые спонсируют террористический киевский режим.

В завершении Степанов добавил, что удары «Орешником», это своего рода предупреждение не только Киеву, но и Западу, что им «не поможет даже заглубленная военно-промышленная инфраструктура и их командные центры будут гарантированно ликвидированы».

Ранее военный эксперт, подполковник Олег Шаландин объяснил удар «Орешником» по Украине.

