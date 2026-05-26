09:27, 26 мая 2026

ОПГ Украины стали финансировать преступления в России

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Zhuravlev Andrey / Shutterstock / Fotodom

Организованные преступные группировки (ОПГ) Украины финансируют теракты в России на деньги от производства синтетических наркотиков. Об этом заявил глава Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на заседании СОРБ государств-участников СНГ, пишет РИА Новости.

По словам Бортникова, участники ОПГ в последнее время стали участвовать в производстве и транзите запрещенных веществ — они удаленно контролируют нарколаборатории в государствах СНГ. Часть прибыли от этой незаконной деятельности идет на вербовку исполнителей терактов в России и приобретение средств поражения, добавил директор ФСБ.

Ранее Бортников рассказал, что сотрудники ФСБ пресекли попытку Украины ввезти в Россию более 500 взрывных устройств.

