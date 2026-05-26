Венедиктов: Запад продолжает делать сеть закрытых биолабораторий по всему миру

Запад продолжает создавать сеть закрытых биологических лабораторий по всему миру. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Венедиктов на открытии Международного форума по безопасности, передает собственный корреспондент «Ленты.ру».

Он отметил, что еще одной негативной тенденцией становится растущее использование химического и биологического оружия с целью оказания давления на независимые государства.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что НАТО продолжает долгосрочную программу по разработке биологического оружия избирательного действия.

По его словам, биолаборатории альянса работают в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), Африке и Латинской Америке. Такие учреждения действуют и на территории некоторых государств Содружества.