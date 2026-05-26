11:10, 26 мая 2026РоссияЭксклюзив

Названы возможные сроки завершения конфликта на Украине

Юлия Сычева (корреспондент)

Стороны конфликта начнут принимать решения по завершению специальной военной операции на Украине начиная с июля, считает политолог Олег Глазунов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее депутат Ярослав Железняк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» назвал дату завершения конфликта с Россией. По его словам, это произойдет до ноября 2026 года.

Политолог отметил, что дата — до конца осени 2026 года называлась не только украинским лидером, но и различными экспертами, в том числе и в России. По его словам, такой прогноз реалистичен, а принятие решений по мирному договору может начаться уже в июле этого года.

«Я думаю, есть какая-то утечка информации либо что-то уже специально обнародывается. Завершить этот конфликт хотят все: и Россия, и Евросоюз, и США, которым он тоже не нужен. Поэтому, я думаю, Зеленскому дали время, а первая фаза завершения войны начнется в июле, поскольку конфликт невозможно остановить одним днем», — сказал Глазунов.

Президент России Владимир Путин 9 мая заявил, что дело идет к завершению конфликта на Украине. Он выразил готовность встретиться с украинским коллегой, отметив, что встреча также может быть проведена в третьей стране, но только для окончательного подписания договоренностей.

