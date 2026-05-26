Сын найденного с ранениями россиянина планировал расправу два месяца

Сын найденного мертвым жителя Липецкой области 2 месяца планировал убийство

Сын жителя Липецкой области, найденного без признаков жизни в лесу, два месяца планировал расправу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 18-летний студент попросил лучшего друга помочь реализовать задуманное, и тот согласился. Юноши купили травматический пистолет и взяли нож. 22 мая они сели в машину к мужчине, который приехал забрать сына из общежития домой, и по пути набросились на него.

Мужчина стал сопротивляться, тогда друг выстрелил в него несколько раз, а сын добил отца ножом. После этого тело оттащили в лес, бросили машину и разошлись — сын вернулся в общежитие, а его друг поехал домой.

После того как родственники заявили о пропаже отца и сына, начались их поиски. Следователи допросили друга молодого человека — тот начал нервничать и в результате признался. Позже нашли и самого сына. На допросе он заявил, что не раскаивается и, наоборот, расстроился, что план оказался плохой, раз его так быстро вычислили.

Ранее на видео показали машину потерпевшего, залитую кровью.