Жена найденного мертвым россиянина раскрыла подробности загадочного исчезновении семьи

Жена найденного мертвым под Липецком мужчины: С сыном были хорошие отношения

Жена найденного мертвым у машины в лесу 42-летнего мужчины раскрыла подробности загадочного исчезновения семьи. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, женщина рассказала, что ее муж поехал в Липецк забирать 18-летнего сына из университета на выходные домой. После поездки юноша выходил на связь и говорил, что у них все хорошо. По ее словам, последний разговор с сыном состоялся незадолго до исчезновения. Женщина отметила, что между мужем и сыном были хорошие отношения и вообще в семье не было конфликтов. Она исключает версию, что молодой человек мог расправиться с отцом.

Все произошло 22 мая. Мужчина вместе с сыном возвращались из Липецка на машине домой, однако доехать до пункта назначения они не смогли.

Во время поисков в лесу была найдена их машина. Рядом с автомобилем — пропавший мужчина со следами насильственной смерти. Местонахождение его сына неизвестно.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц.