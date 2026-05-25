Драку более 20 рабочих с арматурой и кирпичами на стройке в Москве сняли на видео

Рабочие устроили массовую драку на стройке ЖК в московском Митино

В Москве на стройке жилищного комплекса (ЖК) в районе Митино произошла массовая драка. Видео конфликта опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно, что в драке приняли участие не менее 20 мужчин, у многих из которых в руках арматура и кирпичи. Большинство одето в жилетки и каски строителей. Некоторые избивают оппонентов-одиночек группами по несколько человек. В конце ролика запечатлено, как часть рабочих стоит возле машин правоохранительных органов.

По информации издания, местные жители жалуются на постоянные беспорядки в этом районе.

В свою очередь, ТАСС уточнил, что драка произошла в утром 25 мая на стройке ЖК «Митинский лес». Как сообщили агентству в правоохранительных органах, информация о пострадавших устанавливается. Сейчас на месте работают полицейские.

