17:52, 25 мая 2026

Драку более 20 рабочих с арматурой и кирпичами на стройке в Москве сняли на видео

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
В Москве на стройке жилищного комплекса (ЖК) в районе Митино произошла массовая драка. Видео конфликта опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно, что в драке приняли участие не менее 20 мужчин, у многих из которых в руках арматура и кирпичи. Большинство одето в жилетки и каски строителей. Некоторые избивают оппонентов-одиночек группами по несколько человек. В конце ролика запечатлено, как часть рабочих стоит возле машин правоохранительных органов.

По информации издания, местные жители жалуются на постоянные беспорядки в этом районе.

В свою очередь, ТАСС уточнил, что драка произошла в утром 25 мая на стройке ЖК «Митинский лес». Как сообщили агентству в правоохранительных органах, информация о пострадавших устанавливается. Сейчас на месте работают полицейские.

Ранее вооруженные палками и метлами цыганки устроили массовую драку с жительницами села Солодушино в Николаевском районе Волгоградской области. Местные власти отнесли конфликт к бытовой потасовке и заявили, что виноваты обе стороны.

