09:00, 22 мая 2026Россия

Участвовавшие в драке с палками и метлами в российском регионе цыганки объяснились

Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал «МОБИЛИЗАЦИЯ 34»

Цыганки, участвовавшие в массовой драке с палками и метлами с жительницами села Солодушино в Волгоградской области, объяснились. Они принесли извинения и отметили, что разногласия касались двух семей, передает портал V1.ru.

Цыганки пояснили, что за 40 лет жизни подобных случаев с участием их семьи в селе Солодушино не бывало. По их версии, обе стороны были виноваты в конфликте.

«За свою сторону мы просим извинения. Больше такого не повторится. Мы хотим жить в мире и согласии. У нас дети растут, внуки. Надо жить дружно и не портить друг другу жизнь», — поделились они.

До этого бойцы СОБРа провели профилактический рейд в Солодушино у цыган, которые были ввязаны в потасовку. Профилактические мероприятия у цыган в Солодушино длились около четырех часов. Части собственников были выписаны штрафы. Организовавшей массовую драку цыганке назначили сутки административного ареста. Она раскаялась и признала вину.

Массовая драка в селе Солодушино произошла 19 мая. Местные власти рассказали, что виноваты обе стороны конфликта. По информации главы Солодушинского сельского поселения Елены Токаревой, дети местных жителей и цыган поссорились между собой в парке, после чего матери вступились за своих детей и уже их ссора переросла в потасовку.

