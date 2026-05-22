09:38, 22 мая 2026Культура

Успенская объяснила конфликт с Чеботиной

Любовь Успенская назвала Люсю Чеботину неблагодарной и болтливой
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Любовь Успенская прокомментировала конфликт с коллегой Люсей Чеботиной. Ее слова приводит Telegram-канал StarHit.

Успенская подчеркнула, что не просто так раскритиковала Чеботину. «Я была с ней в хороших отношениях, но она неблагодарный человек. Она меня обидела. Она даже не думает, как может обидеть — просто болтуха», — пояснила исполнительница.

До этого мать Чеботиной обратила внимание на комментарий Успенской под видео с участием Люси. «Раздражает дико, терпеть не могу!» — написала Успенская. Мать артистки, которая также занимается ее продюсированием, поблагодарила Любовь «за поддержку» и подчеркнула, что считает странным желание мэтров эстрады публично оскорблять молодых коллег. Позже Люся Чеботина обвинила Успенскую в травле.

