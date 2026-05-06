Культура
09:40, 6 мая 2026Культура

Успенская резко высказалась о Люсе Чеботиной

Любовь Успенская раскритиковала творчество Люси Чеботиной
Ольга Коровина

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Певица Любовь Успенская резко высказалась в адрес коллеги Люси Чеботиной. Скриншот комментария артистки разместила мать исполнительницы Анна Чеботина в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Раздражает дико, терпеть не могу!» — написала Успенская под видео с участием Чеботиной.

Мать артистки, которая также занимается ее продюсированием, отреагировала на выпад Успенской, поблагодарив ее «за поддержку». Она подчеркнула, что считает странным желание уважаемых мэтров эстрады публично оскорблять молодых коллег.

Ранее сообщалось, что Люся Чеботина вошла в топ самых популярных российских исполнительниц вместе с Ольгой Бузовой, Надеждой Кадышевой, Мари Краймбрери и другими артистками. Любовь Успенская вместе с Ириной Круг и Еленой Ваенгой стали лидерами в жанре шансона.

