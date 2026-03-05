Названа самая популярная российская певица

Ольга Бузова стала самой популярной исполнительницей в России

Ольга Бузова, Надежда Кадышева и Инстасамка стали самыми популярными исполнительницами среди россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба сервиса «Кион музыка».

Вместе с системой мониторинга и анализа «Медиалогия» сервис проанализировал упоминаемость российских артисток на различных платформах с февраля 2025 года по февраль 2026-го. Согласно итогам исследования, в общий топ наиболее популярных исполнительниц вошли Ольга Бузова, Надежда Кадышева, Инстасамка, Мари Краймбрери, Анна Asti, Zivert, Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и Betsy.

Отмечается, что Бузова, Краймбрери и Анна Asti лидируют в жанре поп-музыки. В сегменте хип-хопа внимание слушателей привлекли Инстасамка, SKY RAE и Baby Cute. Среди рок-исполнительниц наиболее популярны Диана Арбенина, Жанна Агузарова и Светлана Сурганова. В фолк-направлении лидерами стали Надежда Кадышева, Надежда Бабкина и Пелагея. В жанре шансона в топе оказались Ирина Круг, Елена Ваенга и Любовь Успенская.

Ранее певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова заявила, что разрешила себе мечтать о премии «Оскар». Она отметила, что хотела бы получить и российские кинонаграды, но только заслуженно и «за хорошую роль».