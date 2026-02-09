Реклама

17:36, 9 февраля 2026

Бузова заявила о мечте получить «Оскар»

Ольга Коровина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова заявила, что разрешила себе мечтать о премии «Оскар». Ее слова приводит KP.RU.

«Я очень верю в свою актерскую карьеру. Я очень верю в наше кино», — подчеркнула артистка, исполнившая главную роль в фильме «Равиоли Оли». Бузова отметила, что хотела бы получить и российские кинонаграды, но только заслуженно и «за хорошую роль».

Певица добавила, что не планирует отказываться от смелых ролей и готова сыграть отрицательного персонажа. «Даже профурсетку», — уточнила Бузова.

Ранее Бузова рассказала о своей феноменальной памяти. По словам певицы, ей не давались геометрия в школе и высшая математика в университете, из-за чего она предпочитала зазубривать информацию. Артистка заявила, что навык пригодился ей в профессии, поскольку она все запоминает с первого раза.

