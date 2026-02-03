Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
09:55, 3 февраля 2026Культура

Бузова заявила о своей сверхспособности

Певица Ольга Бузова рассказала о своей феноменальной памяти
Андрей Шеньшаков

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Певица Ольга Бузова рассказала о том, как училась в школе и университете, не понимая некоторые предметы. Об этом она сообщила в интервью Super.ru на премьере своего первого полнометражного кино в качестве актрисы «Равиоли Оли».

По словам артистки, особенно тяжело ей давались геометрия в школе и высшая математика в «универе». Также она предпочитала зазубривать геоморфологию и ландшафтоведение, что легко ей удавалось благодаря феноменальной памяти.

«У меня феноменальная память, поэтому я просто зубрила. Слышала слово, и все — мой мозг через рот выдавал информацию. Этот навык мне пригодился в профессии, я все запоминаю с первого раза. Я — актриса одного дубля», — призналась Бузова.

Ранее футболист Дмитрий Тарасов заявил, что не станет поддерживать бывшую жену Ольгу Бузову на премьере комедии «Равиоли Оли», где певица сыграла главную роль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль прокомментировал предложение Эпштейна встретиться с Путиным

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    СМИ сообщили о массовых сокращениях в «Домодедово»

    Маск заявил о начале второй гражданской войны в США

    Российская молодежь растеряла кредитный рейтинг

    В России резко подорожала альтернатива сливочному маслу

    Ночной удар по Украине связали с приездом в Киев генсека НАТО Рютте

    Россиян предупредили об опасных языческих ритуалах

    Стало известно о смерти четырехлетней девочки в подмосковной квартире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok