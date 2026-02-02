Реклама

Культура
18:07, 2 февраля 2026

Бывший муж Бузовой отказался идти на премьеру фильма с ее участием

Футболист Тарасов заявил, что не придет на премьеру фильма с Бузовой
Ольга Коровина

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Футболист Дмитрий Тарасов заявил, что не станет поддерживать бывшую жену Ольгу Бузову на премьере комедии «Равиоли Оли», где певица сыграла главную роль. Его слова приводит «Пятый канал».

«Я, честно, не слышал [о фильме]. Слышал только последнее интервью ее», — ответил Тарасов на вопрос журналистов о возможном присутствии на премьере картины.

Ранее Бузова дала интервью, в котором заявила об абьюзе в браке с Тарасовым. По словам артистки, футболист был настолько ревнив, что не мог выходить на поле, когда жена находилась на каком-либо мероприятии. Спортсмен призывал ее бросить карьеру «ради семьи».

Тарасов и Бузова состояли в браке с 2012 по 2016 год. Сейчас футболист женат на модели Анастасии Костенко, у пары двое сыновей и две дочери; от предыдущего союза с Оксаной Пономаренко у него также есть дочь.

