Культура
16:19, 28 января 2026

Бузова пожаловалась на абьюз со стороны бывшего мужа

Ольга Бузова пожаловалась на ревность бывшего мужа Дмитрия Тарасова
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Ольга Бузова заявила, что подвергалась абьюзу в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Об этом она рассказала в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube.

По словам артистки, Тарасов был настолько ревнив, что не мог выходить на поле, когда жена находилась на каком-либо мероприятии. Спортсмен призывал ее бросить карьеру «ради семьи».

«Если у него плохая игра, то я в этом виновата. Потому что я была на гастролях, он не мог сосредоточиться», — рассказала Бузова. При этом певица подчеркнула, что никогда не давала супругу поводов для ревности.

Бузова и Тарасов поженились в 2012 году. Спустя четыре года их брак распался. По словам певицы, причиной стала неверность мужа.

Ранее Бузова призналась, что рассматривает отношения только с мужчиной, который обладает определенным статусом и достойным заработком. Она отметила, что хотела бы получать знаки внимания, даже если речь идет о нескольких тысячах рублей на маникюр.

