Культура
21:01, 20 января 2026Культура

Бузова рассказала о мужчине своей мечты

Бузова заявила, что ее будущий мужчина должен обладать статусом и давать деньги
Андрей Шеньшаков

Фото: Shatokhina Natalya / Globallookpress.com

Певица Ольга Бузова призналась, что рассматривает отношения только с мужчиной, который обладает определенным статусом. Об этом она рассказала в шоу «Натальная карта» на площадке VK Видео.

Несмотря на то, что сама артистка не испытывает проблем с финансами, она хотела бы строить любовь с молодым человеком, обладающим неким статусом.

«Деньги никогда не являлись главным критерием, все знают, что я всегда выбирала сердцем. Но мой мужчина все-таки должен обладать статусом, зарабатывать, чтобы ему было комфортно со мной», — поделилась Ольга.

Певица отметила, что хотела бы, чтобы ее мужчина оказывал ей знаки внимания, даже если речь идет о нескольких тысячах рублей на маникюр. «Просто никто никогда не давал мне денег», — добавила Бузова.

Ранее стало известно, что певица Ольга Бузова призналась, что готова на эксперименты и съемки в постельных сценах ради роли в полнометражном кино. Она заявила, что готова даже побриться налысо.

