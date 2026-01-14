Реклама

Культура
16:45, 14 января 2026Культура

Бузова заявила о готовности к постели ради роли в кино

Бузова заявила, что готова к экспериментам с внешностью и постельным сценам
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Ольга Бузова призналась, что готова на эксперименты и съемки в постельных сценах ради роли в полнометражном кино. Ее слова передает издание kp.ru.

«Я была бы не против постельных сцен. И очень счастлива, что кино в моей жизни случилось. Поэтому сделаю все, что нужно, чтобы снять кадр. Я готова на любые эксперименты с внешностью», — сообщила артистка.

Ольга, которая дебютировала в главной роли в фильме «Равиоли Оли», уточнила, что ради съемок в кино и вообще искусства готова даже побриться налысо.

Ранее стало известно, что певица Ольга Бузова высказалась о возможности заключить брак с народным артистом России Филиппом Киркоровым.

