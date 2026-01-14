Бузова высказалась о возможной свадьбе с Киркоровым

Певица Ольга Бузова заявила, что любит Филиппа Киркорова как друга

Певица Ольга Бузова высказалась о возможности заключить брак с народным артистом России Филиппом Киркоровым. Ее слова передает KP.RU.

Исполнительница подчеркнула, что не согласилась бы на свадьбу с Киркоровым, поскольку любит его только как друга и артиста. Она отметила, что «тонко чувствует» коллегу и во многих моментах на него похожа, но о заключении брака речи не идет.

«У нас есть дружба, которую я очень ценю. Что касается союза, я все-таки хочу родить детей от любимого мужчины», — пояснила Бузова.

Певица также прокомментировала скандальный поцелуй с Киркоровым, который попал на видео в июне 2025 года. По словам Бузовой, они просто «прикалывались». «Это был наш маленький мир, в котором все оказались просто потому, что это видео кто-то выложил», — заявила она.

Ранее Киркоров рассказал, что они с Бузовой ревностно относятся к творческим союзам друг друга с другими людьми. По словам артиста, коллега ревнует его к MARGO, а он ее — к Михаилу Галустяну.