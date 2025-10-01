Культура
16:14, 1 октября 2025

Киркоров рассказал о взаимной ревности в отношениях с Бузовой

Филипп Киркоров заявил, что они с Ольгой Бузовой ревнуют друг друга
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский исполнитель Филипп Киркоров рассказал о своих отношениях с певицей Ольгой Бузовой. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

По словам Киркорова, они с Бузовой ревностно относятся к творческим союзам друг друга с другими людьми. «Куда же без Олечки Бузовой… Она ревнует меня к MARGO (настоящее имя — Марго Овсянникова), и я ревную ее к [Михаилу] Галустяну. Мы не пишем [друг другу], мы общаемся в FaceTime», — поделился артист.

Ранее Ольга Бузова впервые прокомментировала скандальное видео с концерта Димы Билана, на котором Филипп Киркоров облизывает ее палец.

