Бузова впервые высказалась о скандальном видео с облизывающим ее палец Киркоровым

Бузова заявила, что лучше не знать о том, что они с Киркоровым делают наедине

Певица Ольга Бузова впервые прокомментировала скандальное видео с концерта Димы Билана, на котором артист Филипп Киркоров облизывает ее палец. Соответствующими кадрами делится Telegram-канал «Звездач».

Исполнительница отметила, что хотела бы, чтобы все забыли, как они с Киркоровым виделись в последний раз. «Ну, что снято, то снято. Наше личное общение — это наше личное общение, просто оно было зафиксировано. Что мы делаем наедине — вам лучше не знать», — добавила она.

В июне в сеть попали кадры, на которых звезды российского шоу-бизнеса по очереди облизывают палец Бузовой, после чего целуются также через палец.