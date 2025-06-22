Бузову и Киркорова засняли облизывающими палец певицы

Киркоров лизал палец Бузовой на концерте Димы Билана и попал на видео

Певицу Ольгу Бузову и артиста Филиппа Киркорова засняли во время концерта Димы Билана. Соответствующими кадрами делится Telegram-канал «Звездач».

На видео звезды российского шоу-бизнеса по очереди облизывают палец Бузовой, после чего целуются также через палец.

Ранее Ольга Бузова поздравила бывшего возлюбленного, популярного российского блогера и певца Давида Манукяна, известного как Дава, и его возлюбленную, певицу Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан), с рождением ребенка и попала на видео.