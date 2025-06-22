Бузова объятиями поздравила возлюбленную Давы с рождением ребенка

Певица Ольга Бузова поздравила Даву и Мари Краймбрери с рождением ребенка

Певица Ольга Бузова поздравила бывшего возлюбленного, популярного российского блогера и певца Давида Манукяна, известного как Дава, и его возлюбленную, певицу Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан) с рождением ребенка и попала на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Super.ru.

На них исполнительница на концерте певца Димы Билана обнимает коллегу и долго говорит ей что-то на ухо. Сам блогер в этот момент сидит рядом с артистками.

В мае Мари Краймбрери и Дава стали родителями. По словам артистов, появление ребенка стало «самым лучшим днем» в их жизни.