11:31, 6 мая 2026Культура

Чеботина обвинила в травле раскритиковавшую ее Успенскую

Певица Люся Чеботина заявила, что травля мотивирует ее становиться лучше
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Певица Люся Чеботина ответила коллеге Любови Успенской, которая заявила, что исполнительница хита «Солнце Монако» ее раздражает. Соответствующий пост она разместила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Чеботина подчеркнула, что регулярно сталкивается с травлей, однако это дает противоположный эффект и лишь мотивирует ее к развитию. «Странно наблюдать такое. Который год меня пытаются забуллить чужими руками. Но не на ту напали», — написала артистка.

До этого мать Чеботиной обратила внимание на комментарий Успенской под видео с участием Люси. «Раздражает дико, терпеть не могу!» — написала Успенская. Мать артистки, которая также занимается ее продюсированием, поблагодарила Любовь «за поддержку» и подчеркнула, что считает странным желание уважаемых мэтров эстрады публично оскорблять молодых коллег.

