Чеботина обвинила в травле раскритиковавшую ее Успенскую

Певица Люся Чеботина заявила, что травля мотивирует ее становиться лучше

Певица Люся Чеботина ответила коллеге Любови Успенской, которая заявила, что исполнительница хита «Солнце Монако» ее раздражает. Соответствующий пост она разместила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Чеботина подчеркнула, что регулярно сталкивается с травлей, однако это дает противоположный эффект и лишь мотивирует ее к развитию. «Странно наблюдать такое. Который год меня пытаются забуллить чужими руками. Но не на ту напали», — написала артистка.

До этого мать Чеботиной обратила внимание на комментарий Успенской под видео с участием Люси. «Раздражает дико, терпеть не могу!» — написала Успенская. Мать артистки, которая также занимается ее продюсированием, поблагодарила Любовь «за поддержку» и подчеркнула, что считает странным желание уважаемых мэтров эстрады публично оскорблять молодых коллег.