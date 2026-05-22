Россиянка едва не сгорела заживо в лифте из-за пауэрбанка

В Сургуте девушка едва не сгорела заживо в лифте из-за взорвавшегося пауэрбанка

В Сургуте девушка едва не сгорела заживо в лифте из-за взорвавшегося пауэрбанка. Происшествие с россиянкой попало на видео, ролик опубликовало издание «Подъем».

На представленных кадрах видно, как девушка с сумкой заходит в лифт. Сразу после того, как двери закрываются, аксессуар вспыхивает. Девушка бросает сумку, кабина наполняется едким дымом и огнем. Затем лифт останавливается, россиянка успевает выскочить. Травм девушка не получила.

До этого сообщалось, что в Москве в руках 17-летнего подростка взорвался вейп. Житель столицы получил травмы лица и ожоги рук. Между тем обошлось без госпитализации — юношу отправили на амбулаторное лечение.

Ранее екатеринбуржец едва не потерял машину из-за оставленного в салоне вейпа.