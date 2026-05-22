11:03, 22 мая 2026

Бывшая помощница Байдена захотела жить в Нижнем Новгороде

Варвара Кошечкина
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид заявила, что хотела бы жить в Нижнем Новгороде. Об этом она рассказала во время конференции ЦИПР, пишет НИА «Нижний Новгород».

По словам Рид, впервые она приехала в Россию в 2023 году и со временем решила остаться. Сейчас американка работает в медиасфере, ведет блог и пишет книги. Она призналась, что продолжает любить Америку, однако в России чувствует особенную поддержку и возможность спокойно заниматься творчеством и своей деятельностью.

После дискуссии Тара Рид пообщалась с журналистами и рассказала, что уже бывала в Нижнем Новгороде. Особенно ей запомнилась канатная дорога через Волгу и атмосфера региона.

«Я уже бывала здесь раньше, каталась на канатной дороге. Говорила директору агентства "ОКА" Якобу Пиннекеру, что хочу вернуться сюда и, возможно, обосноваться. Это очень красивое место», — сказала Рид.

По ее словам, Нижегородская область привлекает сочетанием природы и спокойного ритма жизни. Американка отметила, что в регионе можно найти баланс между городским комфортом и тишиной. «Здесь, в отличие от Москвы, которая очень шумная и большая, можно найти этот баланс. Я люблю заниматься садом и хочу завести лошадь», — добавила она.

Ранее отец Илона Маска Эррол посетил Нижний Новгород, попробовал русскую водку и рассказал об одной мечте. Он также признался, что начал учить русский язык.

