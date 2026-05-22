В России упал спрос на один вид кредитов

НБКИ: Россияне все чаще предпочитают копить, а не покупать в кредит

В апреле 2026 года средний размер выданных потребительских кредитов в России достиг 180,7 тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с апрелем 2025-го данный показатель упал на 0,9 процента. Относительно марта 2026 года снижение оценивается в 0,4 процента.

Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов зафиксировали в Москве (304,9 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (262,2 тысячи), Московской области (242,3 тысячи), а также в Татарстане (209,5 тысячи) и Тюменской области (204,4 тысячи).

Как заметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в последние восемь месяцев средний размер потребительских кредитов стабилизировался на уровне 150-190 тысяч рублей. Спрос на такие займы очень низкий, так как в условиях высоких ставок граждане предпочитают покупкам в кредит сберегательную модель.

Ранее сообщалось, что по итогам апреля 2026 года число выданных в России потребительских кредитов увеличилось почти на 50 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го.