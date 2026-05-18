Выдача одного вида кредитов в России взлетела

НБКИ: Число выданных потребкредитов в России выросло на 47,5% в апреле

По итогам апреля 2026 года число выданных в России потребительских кредитов увеличилось почти на 50 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком росте спроса граждан на этот вид займов сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За второй месяц весны финансовые организации выдали россиянам в общей сложности 1,81 миллиона потребкредитов. Для сравнения, в апреле прошлого года показатель находился на уровне 1,23 миллиона единиц. Таким образом, за 12 месяцев он вырос на 47,5 процента, или на 580 тысяч.

Наибольшее число выданных потребкредитов эксперты традиционно зафиксировали в крупнейших российских регионах. Так, в Москве финорганизации одобрили гражданам 110,1 тысячи таких займов, в Московской области — 92,4 тысячи, а в Краснодарском крае — 71,6 тысячи. В топ-5 также вошли Тюменская (61,6 тысячи) и Свердловская (60,7 тысячи) области.

Рост спроса на потребкредиты наблюдается на фоне затяжного смягчения денежно-кредитной политики Центробанка. На этом фоне ставки по займам в России стали постепенно снижаться. Впрочем, условия по кредитам на внутреннем рынке все еще остаются жесткими. Реальные рыночные ставки существенно превышают ключевую. В целом выдача потребкредитов остается на довольно низком уровне и существенно уступает показателям, фиксировавшимся в разгар весны 2024 года, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В сложившихся реалиях ожидать полноценного кредитного ренессанса в стране в обозримом будущем не стоит, отметили в ВТБ. Относительное оживление спроса может произойти, когда ключевая ставка опустится до однозначных значений. Согласно прогнозам регулятора, это произойдет не раньше следующего года.