Отец Маска рассказал об опыте с водкой и мечте искупаться в Волге

Отец Илона Маска Эррол посетил Нижний Новгород и помечтал о купании в Волге

Отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск поделился впечатлениями от поездки по России, от которой он, судя по всему, остался под большим впечатлением. Его слова приводит ТАСС.

За короткое время он успел побывать в Нижнем Новгороде, где прогулялся по Нижегородскому кремлю, посетил IT-кампус и даже возложил цветы к Вечному огню.

Но больше всего его удивила атмосфера. По словам Маска, в России он почувствовал себя спокойно и расслабленно. Он также признался, что уже начал учить русский язык.

«До свиданья, спасибо, да, нет, на здоровье. Я учу, я пытаюсь, я учу алфавит», — рассказал он.

Не обошлось и без знакомства с местными традициями. Маск попробовал русскую водку и, смеясь, отметил, что напиток оказался очень крепким. «Я пил русскую водку. Очень крепкая. Нельзя пить много, нужно очень мало», — отметил он.

Отдельное впечатление на него произвела Волга и место слияния с Окой. По его словам, он был настолько впечатлен, что захотел не просто посмотреть на реку, но и буквально прикоснуться к ней. «Мне очень захотелось потрогать воду и захотелось там поплавать», — признался бизнесмен.

Ранее Эррол Маск рассказал о раннем интересе своих сыновей к мировой классической литературе, в том числе и русской.