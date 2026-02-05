Россиянин оставил вейп в машине и поплатился

Житель Екатеринбурга оставил вейп в машине и поплатился. Электронка взорвалась в салоне авто и возник пожар. Россиянин едва не потерял машину, об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным издания, мужчина вышел на улицу и заметил, что внутри авто задымление. Загорелись сиденье и коврик.

Хозяин машины быстро понял, в чем причина. Несколько дней назад он забыл вейп в автомобиле. Выяснилось, что на сигарете залило кнопку и из-за раскаленной спирали случился взрыв.

До этого стало известно, что в Ростовской области трое подростков оказались в реанимации с пневмонией из-за вейпов.

Врачи рассказали, что одному из школьников сразу понадобилась искусственная вентиляция легких (ИВЛ). Другого экстренно прооперировали — у него развилась двусторонняя вейп-ассоциированная пневмония (EVALI).

Всех учащихся удалось спасти.