Российские подростки оказались в реанимации из-за вейпов

В Ростовской области трое подростков оказались в реанимации из-за вейпов

В Ростовской области трое подростков оказались в реанимации с пневмонией из-за вейпов. Об этом стало известно Telegram-каналу Don Mash.

Представители Минздрава в российском регионе сообщили, что школьников доставили в тяжелом состоянии.

Врачи рассказали, что одному из школьников сразу понадобилась искусственная вентиляция легких (ИВЛ). Другого экстренно прооперировали — у него развилась двусторонняя вейп-ассоциированная пневмония (EVALI).

Всех учащихся удалось спасти.

До этого сообщалось, что закон о запрете вейпов приняли в Пензенской области.

Документ вступит в силу 1 сентября 2026 года. Под запрет попадут в том числе устройства для употребления безникотиновой жидкости.

За нарушение предусмотрен штраф — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до миллиона рублей — для организаций.