В российском регионе запретили вейпы

Закон о запрете вейпов приняли в Пензенской области

Закон о запрете вейпов приняли в Пензенской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ вступит в силу 1 сентября 2026 года. Под запрет попадут в том числе устройства для употребления безникотиновой жидкости.

За нарушение предусмотрен штраф – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до миллиона рублей – для организаций.

Ранее продажу вейпов запретили в Пермском крае. Там размер штрафа для нарушителей составит до 20 тысяч рублей для должностных лиц и до 100 тысяч рублей для организаций.