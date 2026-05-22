10:51, 22 мая 2026

В Раде рассказали о подготовке к отстранению Зеленского

Дубинский: Подготовка к отстранению Зеленского видна невооруженным взглядом
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

На Украине активно готовится отстранение президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По его словам, свидетельствами тому являются дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) против ближнего круга украинского лидера и требования со стороны Европы о передаче контроля над силовыми структурами и Генеральной прокуратурой.

«Подготовка к отстранению Зеленского от власти видна невооруженным взглядом. (...) Все это — очевидная подготовка в перехвату контроля над системой тогда, когда это понадобится», — написал Дубинский.

Ранее профессор Генуэзского университета Паоло Бекки написал, что США хотят ослабить Зеленского, используя для этого расследования НАБУ.

