Рубио обвинили во лжи о Кубе

МИД Кубы: Рубио лжет, чтобы спровоцировать военную агрессию против острова

Глава МИД Кубы Бруно Родригес раскритиковал госсекретаря США Марко Рубио, заявившего об угрозе национальной безопасности со стороны Гаваны. Об этом кубинский дипломат написал в социальной сети Х.

«Госсекретарь США снова лжет, чтобы спровоцировать военную агрессию, которая приведет к пролитию кубинской и американской крови. Куба не представляет и никогда не представляла угрозы для национальной безопасности США. Именно правительство США безжалостно и систематически оказывает давление на кубинский народ», — подчеркнул он.

Министр добавил, что в последние месяцы именно Вашингтон провоцирует крах кубинской экономики, запрещая импорт топлива и усиливая характер блокады острова.

Ранее Рубио заявил, что Куба постоянно представляет угрозу национальной безопасности США. По его словам, остров якобы является «одним из главных спонсоров терроризма во всем регионе».