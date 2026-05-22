Рубио обвинили во лжи о Кубе

11:41, 22 мая 2026Мир

МИД Кубы: Рубио лжет, чтобы спровоцировать военную агрессию против острова
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Глава МИД Кубы Бруно Родригес раскритиковал госсекретаря США Марко Рубио, заявившего об угрозе национальной безопасности со стороны Гаваны. Об этом кубинский дипломат написал в социальной сети Х.

«Госсекретарь США снова лжет, чтобы спровоцировать военную агрессию, которая приведет к пролитию кубинской и американской крови. Куба не представляет и никогда не представляла угрозы для национальной безопасности США. Именно правительство США безжалостно и систематически оказывает давление на кубинский народ», — подчеркнул он.

Министр добавил, что в последние месяцы именно Вашингтон провоцирует крах кубинской экономики, запрещая импорт топлива и усиливая характер блокады острова.

Ранее Рубио заявил, что Куба постоянно представляет угрозу национальной безопасности США. По его словам, остров якобы является «одним из главных спонсоров терроризма во всем регионе».

