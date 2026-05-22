Рубио обвинили во лжи о Кубе

Глава МИД Кубы Бруно Родригес раскритиковал госсекретаря США Марко Рубио, заявившего об угрозе национальной безопасности со стороны Гаваны. Об этом кубинский дипломат написал в социальной сети Х.
«Госсекретарь США снова лжет, чтобы спровоцировать военную агрессию, которая приведет к пролитию кубинской и американской крови. Куба не представляет и никогда не представляла угрозы для национальной безопасности США. Именно правительство США безжалостно и систематически оказывает давление на кубинский народ», — подчеркнул он.
Министр добавил, что в последние месяцы именно Вашингтон провоцирует крах кубинской экономики, запрещая импорт топлива и усиливая характер блокады острова.
Ранее Рубио заявил, что Куба постоянно представляет угрозу национальной безопасности США. По его словам, остров якобы является «одним из главных спонсоров терроризма во всем регионе».