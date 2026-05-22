Вертолеты армии США MH-47G станут заправщиками

Вертолеты армии США MH-47G Chinook станут заправщиками

Вертолеты армии США MH-47G Chinook могут стать заправщиками. Об этом пишет TWZ.

Издание обратило внимание на комментарий руководителя программы по вертолетам в Командовании специальных операций США, доктора Стива Смита.

«Возможно, мне понадобится заправить этот вертолет как можно большим количеством топлива, и тогда, может быть, MH-47 превратится в летающий пункт дозаправки, и я размещу его где-нибудь, чтобы мы могли заправлять другие летательные аппараты с его помощью», — сказал специалист.

TWZ отмечает, что в настоящее время армия США формирует требования к модернизации MH-47 Chinook — MH-47G.

В апреле портал заметил, что новейший конвертоплан армии США MV-75, который в перспективе заменит вертолет UH-60 Black Hawk, получил официальное название Cheyenne II.

В феврале 2024-го издание Defense News рассказало, как армия США потратила миллиарды долларов и отменила программу вертолета будущего Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA).