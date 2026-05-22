Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:00, 22 мая 2026Экономика

Россия увеличила поставки электроэнергии в Казахстан

«Интер РАО» в январе-марте на 33 % увеличил поставки электроэнергии в Казахстан
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: rospoint / Shutterstock / Fotodom

По итогам первого квартала Россия увеличила экспорт электроэнергии в Казахстан на 33 процента, до 930 миллионов киловатт-часов. Об этом со ссылкой на презентацию компании «Интер РАО» (единственный оператор импорта-экспорта в стране) сообщает ТАСС.

На долю соседней республики пришлось 44 процента всего российского экспорта электроэнергии. Еще 12 процентов получила Монголия, а оставшиеся 44 процента — другие страны.

В начале мая замминистра энергетики Казахстана Сунгат Есимханов рассказал, что со следующего года республика планирует полностью отказаться от закупок электроэнергии в России, так как сможет обеспечивать себя самостоятельно.

По его словам, для этого нужно в конце текущего и начале следующего года запустить все строящиеся энергетические объекты.

Накануне, 21 мая, стало известно, что суд Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) взыскал с «Газпрома» более 1,4 миллиарда долларов по иску «Нафтогаза Украины» от 2022 года, решение по которому ранее принял швейцарский арбитраж.

Вердикт носит предварительный характер, российская сторона еще может обжаловать его, хотя ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил «Нафтогазу» судиться с «Газпромом» по этому иску за пределами России. Сам суд МФЦА не входит в судебную систему Казахстана, но его решения исполняются на территории страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по российскому колледжу. Есть жертвы, десятки ранены. Москва готовит обращение в ООН

    Бывший главред Vogue Анна Винтур раскрыла важные при собеседовании детали

    США отвергли «карательный характер» вывода своих войск из Европы

    Выявлен простой способ снизить риск развития диабета

    Мадьяр призвал к новому мирному договору с гарантиями для Украины

    Одна страна сообщила о желании выстроить мирные отношения с Россией

    «Манчестер Сити» объявил об уходе Гвардиолы

    У крупнейшего в России производителя алюминия потребовали миллиарды рублей

    Перспективы отстранения Зеленского с должности президента оценили

    Силовики пришли с обысками к сотрудникам Института философии РАН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok