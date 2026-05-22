Россия увеличила поставки электроэнергии в Казахстан

«Интер РАО» в январе-марте на 33 % увеличил поставки электроэнергии в Казахстан

По итогам первого квартала Россия увеличила экспорт электроэнергии в Казахстан на 33 процента, до 930 миллионов киловатт-часов. Об этом со ссылкой на презентацию компании «Интер РАО» (единственный оператор импорта-экспорта в стране) сообщает ТАСС.

На долю соседней республики пришлось 44 процента всего российского экспорта электроэнергии. Еще 12 процентов получила Монголия, а оставшиеся 44 процента — другие страны.

В начале мая замминистра энергетики Казахстана Сунгат Есимханов рассказал, что со следующего года республика планирует полностью отказаться от закупок электроэнергии в России, так как сможет обеспечивать себя самостоятельно.

По его словам, для этого нужно в конце текущего и начале следующего года запустить все строящиеся энергетические объекты.

Накануне, 21 мая, стало известно, что суд Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) взыскал с «Газпрома» более 1,4 миллиарда долларов по иску «Нафтогаза Украины» от 2022 года, решение по которому ранее принял швейцарский арбитраж.

Вердикт носит предварительный характер, российская сторона еще может обжаловать его, хотя ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил «Нафтогазу» судиться с «Газпромом» по этому иску за пределами России. Сам суд МФЦА не входит в судебную систему Казахстана, но его решения исполняются на территории страны.