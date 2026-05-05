Казахстан откажется от закупок электроэнергии в России

Минэнерго Казахстана анонсировало отказ от закупок электроэнергии в России

Со следующего года Казахстан планирует полностью отказаться от закупок электроэнергии в России, так как сможет обеспечивать себя самостоятельно. Об этом на пресс-конференции заявил замминистра энергетики Казахстана Сунгат Есимханов, передает ТАСС.

По его словам, если в конце текущего и начале следующего года все запланированные энергетические объекты будут введены в эксплуатацию, то нужды в закупках не будет.

Что касается импорта в 2026 году, то он, по предварительным подсчетам, составит 1-1,2 миллиарда киловатт-часов. В прошлом году разница между производством и потреблением, закрываемая с помощью Москвы, составляла 1,5 миллиарда киловатт-часов, а в позапрошлом — 2,1 миллиарда, то есть ситуация налаживается.

Еще в январе глава ведомства Ерлан Аккенженов говорил, что полностью закрыть свою потребность в электроэнергии республика хочет к концу первого квартала 2027 года. Работа ведется по 81 проекту суммарной мощностью 15,3 гигаватта. Общий объем инвестиций в них превысил 13 триллионов тенге (более 25 миллиардов долларов).

Ранее стало известно, что Россия остановила транзит нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая.

В Астане указали, что выпадающие объемы удастся экспортировать по другим направлениям, а также выразили надежду, что после решения технических вопросов поставки возобновятся.